Дрон РФ попал возле авто полиции на Купянщине: какие травмы получили копы

Двое полицейских пострадали в результате удара вражеского БпЛА по селу Осиново.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, ударный дрон попал возле служебного авто полиции. Транспортное средство правоохранителей повреждено.

Двое полицейских в возрасте 28 и 42 лет получили контузии.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что ударил БпЛА «Молния». Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Напомним, удар по селу Осиново произошел в 14:00, сообщали в ХОВА.