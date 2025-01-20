Дрон РФ попал возле авто полиции на Купянщине: какие травмы получили копы
Фото: ГУНП в Харьковской области
Двое полицейских пострадали в результате удара вражеского БпЛА по селу Осиново.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, ударный дрон попал возле служебного авто полиции. Транспортное средство правоохранителей повреждено.
Двое полицейских в возрасте 28 и 42 лет получили контузии.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что ударил БпЛА «Молния». Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.
Напомним, удар по селу Осиново произошел в 14:00, сообщали в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Купянщина, полиция, удар;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое полицейских пострадали в результате удара вражеского БпЛА по селу Осиново.".