Новости Харькова — главное за 20.01: новый инцидент с ТЦК, задержали генералов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:04

Итоги суток в видеодайджесте

18:06

Электронику для производства ракет и БпЛА поставляло россиянам предприятие с Харьковщины совместно с компаниями из Черновицкой и Одесской областей — СБУ

«Речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию. Она основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа «Х-101», «Калибр» и «Искандер-К». Часть этих плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня «Торнадо-Г» и бортовой навигации ударно-разведывательного вертолета Ка-52», — пояснили силовики.

Только в течение лета 2022 года участники схемы переправили в РФ через подконтрольную компанию на Ближнем Востоке более 1,5 тысячи наименований микроэлектроники на более чем 600 тысяч долларов.

Факты использования россиянами украинских микрочипов и электроплат подтверждены выводами экспертиз, сделанных на основании изучения обломков ракет и дронов РФ, подчеркнули в СБУ.

16:53

ГШ: дважды враг штурмовал на Купянском направлении, один раз – на Харьковском

Один вражеский штурм отбили украинские воины возле Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Два штурмовых действия оккупантов остановили украинские защитники вблизи Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении.

Под вражеским артобстрелом оказался населенный пункт Тимофеевка в Харьковской области.

16:26

Дрон РФ попал возле авто полиции в селе Осиново: двое полицейских получили контузии

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пострадали правоохранители в возрасте 28 и 42 лет. Их авто повреждено.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что ударил БпЛА «Молния». Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

15:39

После 14:00 в Харькове обнаружили остатки БпЛА «Молния-1». Враг атаковал Салтовский район

По данным ХОВА, дрон обнаружили в частном дворе. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

14:56

Двое полицейских пострадали в результате попадания боеприпаса на базе дрона

Обстрел произошел в селе Осиново в 14:00, сообщили в ХОВА. Поврежден также служебный автомобиль.

14:47

Сказка заканчивается: в Харькове начали убирать новогодние декорации

В частности, специалисты Центрального парка и КП «Харьковзеленстрой» демонтируют декорации на площади Свободы и вблизи оперного театра.

«Новогодняя сказка заканчивается. В первую очередь разобрали и вывезли на хранение самые большие фигуры – Санта-Клауса на коне и Оленя», — пишут в пресс-службе парка.

14:16

СБУ: задержали генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины

«По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Харьков», генерал-лейтенант, бывший командир 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон соединение», — пишут в СБУ.

Правоохранители установили, что фигуранты не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления оккупантов. Также генералы нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей.

«Кроме того, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где продолжаются ожесточенные бои», — добавили правоохранители.

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. Если вину докажут, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

12:15

«После этого представления сбежал»: в ТЦК прокомментировали новый конфликт в Харькове

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, которое «разлетелось» соцсетями 19 января. На нем якобы произошла драка с участием людей в камуфляжной одежде.

В ТЦК объяснили, что на видео зафиксирована часть конфликтной ситуации. Отмечают: обвинения военных бездоказательны и не соответствуют действительности.

Также в ТЦК опровергают информацию о том, что военнослужащие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«При осуществлении мероприятий оповещения группой оповещения в составе военнослужащих районного ТЦК и СП, а также сотрудником Нациполиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки документов. Но мужчина начал неадекватно вести себя, внезапно применил перцовый баллончик, направив его в лицо военнослужащего, а затем начал убегать», — рассказали в ТЦК.

Продолжают: группа оповещения повторно остановила мужчину для проверки документов.

«Гражданин снова применил перцовый баллончик и начал громко кричать, упал на тротуар, имитируя совершение на него нападения, а после этого представления сбежал с места происшествия. К конфликтной ситуации привели противоправные действия именно гражданина», – пишут в ТЦК.

Видео: Труха Харьков

11:50

Выручил 130 тысяч грн за несуществующие товары – мошенник отправился в тюрьму

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, 2,6 года проведет в тюрьме мошенник из Лозовой.

Правоохранители сообщили, что ранее 40-летний мужчина уже был неоднократно судим, однако продолжил нарушать закон.

«С марта 2023 года мужчина размещал онлайн-объявления о продаже древесины для отопления дома и сельскохозяйственной техники, хотя на самом деле товара в наличии не имел», – объяснили в прокуратуре.

А после того как покупатели отправляли деньги за товар, – он переставал выходить на связь. Несуществующую древесину приобрели 14 жертв мошенника. В общей сложности благодаря этой схеме делец «заработал» почти 130 тысяч гривен.

«Суд мужчина ждал, находясь под стражей. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы», – резюмировали в прокуратуре.

09:04

Смертельный пожар в Харькове, последствия обстрелов – сводка от ГСЧС

В течение суток у спасателей было 36 оперативных выездов, 13 из них — на ликвидацию пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Восемь раз пожарные выезжали на обследования территорий после вражеских обстрелов. «Прилеты» были в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районе Харьковщины.

«В результате удара управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Богодуховского района пострадали 2 человека: женщина 1937 и девочка 2010 года рождения, уничтожены 2 частных жилых дома и 2 хозяйственные сооружения. Кроме того, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, здания магазинов и кафе, легковые автомобили», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели уточнили, что в следствие бытовых пожаров погибли два человека, также есть один пострадавший.

«Один из таких пожаров возник в частном жилом двухэтажном доме по проспекту Тракторостроителей. Его площадь составила 10 кв. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1969 года рождения. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – добавили в ГСЧС.

08:36

Враг активизировался на Купянщине: в Генштабе зафиксировали 13 боев

О боях и обстрелах Харьковщины за минувшие сутки, проинформировали 20 января в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг трижды безуспешно пытался штурмовать наши позиции в районе Волчанска.

Также, по данным ГШ, россияне активизировались на Купянщине – за сутки они атаковали позиции украинских защитников 13 раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Кро того, враг сбросил авиабомбы на Волчанск и Волчанские Хутора.

08:27

Прилетали КАБы, ракеты и БПЛА: целый день россияне били по Харьковщине

В утренней сводке за 20 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине – раненых и разрушениях.

Он уточнил, что в течение суток враг атаковал Богодуховский, Изюмский и Харьковский район.

«14:20 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Константиновка, с. Россоховатое. Попадание 1 КАБ на открытой территории. Информация о пострадавших и повреждениях зданий не поступала. 17:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Басовое. В результате подрыва на минно-взрывном устройстве ранен 45-летний мужчина, госпитализированный после самообращения», – написал Синегубов.

Вскоре «прилетело» и по Изюмскому району – в селе Александровка ракета упала на неработающее здание. А ближе к ночи враг начал бить по Харьковскому району. В Песочине осколки сбитого беспилотника попали в землю, а также украинская ПВО ликвидировала БПЛА противника в Коротиче.

«23:07 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. В результате серии обстрелов КАБ повреждено более 20 частных домов, хозяйственные постройки, 2 автомобиля. Пострадала 14-летняя девочка, госпитализирована», – добавил начальник ХОВА.

08:13

Получила ранения брюшной полости: девочка пострадала из-за удара по Золочеву

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 23:07 по Золочеву прилетели три КАБа.

На данный момент известно о двух пострадавших вследствие обстрела – 14-летней девочке, а также пенсионерке.

«Пострадавшая девочка 14 лет, получившая ранение стеклом брюшной полости и верхней левой конечности, доставлена ​​в областную детскую клиническую больницу. Также женщина 87 лет получила острую реакцию на стресс», – передает «Зоря».

Кроме того, известно о трех разрушенных и 15 поврежденных домах. Также под вражеский удар попали хозпостройки, авто, магазины и электросети.

07:10

Летела баллистика, дроны, фиксировали активность российской авиации – неспокойная ночь на Харьковщине

Об активности вражеской авиации накануне вечером объявили воздушные силы ВСУ – в 17:48 прозвучала тревога.

Позже над регионом начали кружить беспилотники, которые также фиксировали и в соседних областях.

Угроза удара БПЛА сохранялась до полуночи. А в 01:38 россияне начали запускать баллистику.

Лишь под утро, в 03:55, на Харьковщине прозвучал отбой тревоги. Как оказалось, – ненадолго. Через 15 минут ее возобновили из-за новой группы беспилотников.

А также активности авиации РФ.

В 05:55 объявили отбой воздушной тревоги. Однако она прозвучала вновь в 06:58 и актуальна по состоянию на 07:10.