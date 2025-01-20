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Прилетали КАБы, ракеты и БПЛА: целый день россияне били по Харьковщине

Происшествия 08:23   20.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Прилетали КАБы, ракеты и БПЛА: целый день россияне били по Харьковщине скриншот

В утренней сводке за 20 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине – раненых и разрушениях.

Он уточнил, что в течение суток враг атаковал Богодуховский, Изюмский и Харьковский район.

«14:20 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Константиновка, с. Россоховатое. Попадание 1 КАБ на открытой территории. Информация о пострадавших и повреждениях зданий не поступала. 17:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Басовое. В результате подрыва на минно-взрывном устройстве ранен 45-летний мужчина, госпитализированный после самообращения», – написал Синегубов.

Вскоре «прилетело» и по Изюмскому району – в селе Александровка ракета упала на неработающее здание. А ближе к ночи враг начал бить по Харьковскому району. В Песочине осколки сбитого беспилотника попали в землю, а также украинская ПВО ликвидировала БПЛА противника в Коротиче.

«23:07 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. В результате серии обстрелов КАБ повреждено более 20 частных домов, хозяйственные постройки, 2 автомобиля. Пострадала 14-летняя девочка, госпитализирована», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 08:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 20 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине – раненых и разрушениях.".