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Прилітали КАБи, ракети та БПЛА: цілий день росіяни били по Харківщині

Події 08:23   20.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Прилітали КАБи, ракети та БПЛА: цілий день росіяни били по Харківщині скриншот

У ранковому зведенні за 20 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині – поранених та руйнування.

Він уточнив, що протягом доби ворог атакував Богодухівський, Ізюмський та Харківський район.

“14:20 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Костянтинівка, с. Росоховате. Влучання 1 КАБ на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила. 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Басове. У результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої поранено 45-річного чоловіка, госпіталізований після самозвернення“, – написав Синєгубов.

Незабаром “прилетіло” і по Ізюмському району – в селі Олександрівка ракета впала на будівлю, що не працює. А ближче до ночі ворог почав бити по Харківському району. У Пісочині уламки збитого безпілотника влучили в землю, а також українська ППО ліквідувала БПЛА противника у Коротичі.

“23:07 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок серії обстрілів КАБ пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автівки. Постраждала 14-річна дівчина, госпіталізована”, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 20 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині – поранених та руйнування.".