Прилітали КАБи, ракети та БПЛА: цілий день росіяни били по Харківщині
У ранковому зведенні за 20 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині – поранених та руйнування.
Він уточнив, що протягом доби ворог атакував Богодухівський, Ізюмський та Харківський район.
“14:20 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Костянтинівка, с. Росоховате. Влучання 1 КАБ на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила. 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Басове. У результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої поранено 45-річного чоловіка, госпіталізований після самозвернення“, – написав Синєгубов.
Незабаром “прилетіло” і по Ізюмському району – в селі Олександрівка ракета впала на будівлю, що не працює. А ближче до ночі ворог почав бити по Харківському району. У Пісочині уламки збитого безпілотника влучили в землю, а також українська ППО ліквідувала БПЛА противника у Коротичі.
“23:07 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок серії обстрілів КАБ пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автівки. Постраждала 14-річна дівчина, госпіталізована”, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Дівчинка отримала поранення черевної порожнини: подробиці удару по Золочеву
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прилітали КАБи, ракети та БПЛА: цілий день росіяни били по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 20 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині – поранених та руйнування.".