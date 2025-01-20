Дівчинка отримала поранення черевної порожнини: подробиці удару по Золочеву
Фото: “Зоря”
За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 23:07 по Золочеву прилетіли три КАБи.
Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу – 14-річну дівчинку, а також пенсіонерку.
“Постраждала дівчинка 14 років, яка отримала поранення склом черевної порожнини та верхньої лівої кінцівки, доставлена до обласної дитячої клінічної лікарні. Також жінка 87 років отримала гостру реакцію на стрес”, – передає “Зоря”.
Крім того, відомо про три зруйновані та 15 пошкоджених будинків. Також під ворожий удар потрапили господарські будівлі, авто, магазини та електромережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 08:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 23:07 по Золочеву прилетіли три КАБи.".