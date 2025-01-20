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Дівчинка отримала поранення черевної порожнини: подробиці удару по Золочеву

Події 08:07   20.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дівчинка отримала поранення черевної порожнини: подробиці удару по Золочеву Фото: “Зоря”

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 23:07 по Золочеву прилетіли три КАБи.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу – 14-річну дівчинку, а також пенсіонерку.

Удар по Харківщині
Фото: “Зоря”
Обстріл Харківщини
Фото: “Зоря”

“Постраждала дівчинка 14 років, яка отримала поранення склом черевної порожнини та верхньої лівої кінцівки, доставлена ​​до обласної дитячої клінічної лікарні. Також жінка 87 років отримала гостру реакцію на стрес”, – передає “Зоря”.

Крім того, відомо про три зруйновані та 15 пошкоджених будинків. Також під ворожий удар потрапили господарські будівлі, авто, магазини та електромережі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 08:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 23:07 по Золочеву прилетіли три КАБи.".