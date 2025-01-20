Дівчинка отримала поранення черевної порожнини: подробиці удару по Золочеву

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 23:07 по Золочеву прилетіли три КАБи.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу – 14-річну дівчинку, а також пенсіонерку.

“Постраждала дівчинка 14 років, яка отримала поранення склом черевної порожнини та верхньої лівої кінцівки, доставлена ​​до обласної дитячої клінічної лікарні. Також жінка 87 років отримала гостру реакцію на стрес”, – передає “Зоря”.

Крім того, відомо про три зруйновані та 15 пошкоджених будинків. Також під ворожий удар потрапили господарські будівлі, авто, магазини та електромережі.