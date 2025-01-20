Получила ранения брюшной полости: девочка пострадала из-за удара по Золочеву
Фото: «Зоря»
По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 23:07 по Золочеву прилетели три КАБа.
На данный момент известно о двух пострадавших вследствие обстрела – 14-летней девочке, а также пенсионерке.
«Пострадавшая девочка 14 лет, получившая ранение стеклом брюшной полости и верхней левой конечности, доставлена в областную детскую клиническую больницу. Также женщина 87 лет получила острую реакцию на стресс», – передает «Зоря».
Кроме того, известно о трех разрушенных и 15 поврежденных домах. Также под вражеский удар попали хозпостройки, авто, магазины и электросети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, обстрел, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 08:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 23:07 по Золочеву прилетели три КАБа.".