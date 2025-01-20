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Получила ранения брюшной полости: девочка пострадала из-за удара по Золочеву

Происшествия 08:07   20.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Получила ранения брюшной полости: девочка пострадала из-за удара по Золочеву Фото: «Зоря»

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 23:07 по Золочеву прилетели три КАБа.

На данный момент известно о двух пострадавших вследствие обстрела – 14-летней девочке, а также пенсионерке.

Удар по Харьковщине
Фото: «Зоря»
Обстрел Харьковщины
Фото: «Зоря»

«Пострадавшая девочка 14 лет, получившая ранение стеклом брюшной полости и верхней левой конечности, доставлена ​​в областную детскую клиническую больницу. Также женщина 87 лет получила острую реакцию на стресс», – передает «Зоря».

Кроме того, известно о трех разрушенных и 15 поврежденных домах. Также под вражеский удар попали хозпостройки, авто, магазины и электросети.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 08:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 23:07 по Золочеву прилетели три КАБа.".