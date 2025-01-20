Получила ранения брюшной полости: девочка пострадала из-за удара по Золочеву

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 23:07 по Золочеву прилетели три КАБа.

На данный момент известно о двух пострадавших вследствие обстрела – 14-летней девочке, а также пенсионерке.

«Пострадавшая девочка 14 лет, получившая ранение стеклом брюшной полости и верхней левой конечности, доставлена ​​в областную детскую клиническую больницу. Также женщина 87 лет получила острую реакцию на стресс», – передает «Зоря».

Кроме того, известно о трех разрушенных и 15 поврежденных домах. Также под вражеский удар попали хозпостройки, авто, магазины и электросети.