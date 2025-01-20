Остатки БпЛА «Молния» обнаружили в Харькове: враг атаковал Салтовку
Фото иллюстративное
После 14:00 в Харькове обнаружили остатки БпЛА «Молния-1». По данным ХОВА, противник атаковал Салтовский район.
«Беспилотник обнаружили в частном дворе», — уточнили в ХОВА.
Информация о повреждениях и пострадавших на данный момент не поступала.
Отметим, что мониторинговые каналы сообщали о неизвестном БпЛА над городом около 12:20.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 14:00 в Харькове обнаружили остатки БпЛА «Молния-1». По данным ХОВА, противник атаковал Салтовский район.".