Остатки БпЛА «Молния» обнаружили в Харькове: враг атаковал Салтовку

После 14:00 в Харькове обнаружили остатки БпЛА «Молния-1». По данным ХОВА, противник атаковал Салтовский район.

«Беспилотник обнаружили в частном дворе», — уточнили в ХОВА.

Информация о повреждениях и пострадавших на данный момент не поступала.

Отметим, что мониторинговые каналы сообщали о неизвестном БпЛА над городом около 12:20.