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Враг активизировался на Купянщине: в Генштабе зафиксировали 13 боев

Украина 08:33   20.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг активизировался на Купянщине: в Генштабе зафиксировали 13 боев Фото: Генштаб ВСУ

О боях и обстрелах Харьковщины за минувшие сутки, проинформировали 20 января в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг трижды безуспешно пытался штурмовать наши позиции в районе Волчанска.

Также, по данным ГШ, россияне активизировались на Купянщине – за сутки они атаковали позиции украинских защитников 13 раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Кро того, враг сбросил авиабомбы на Волчанск и Волчанские Хутора.

Потери ВС РФ на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах Харьковщины за минувшие сутки, проинформировали 20 января в Генштабе ВСУ.".