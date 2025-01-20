Враг активизировался на Купянщине: в Генштабе зафиксировали 13 боев
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и обстрелах Харьковщины за минувшие сутки, проинформировали 20 января в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг трижды безуспешно пытался штурмовать наши позиции в районе Волчанска.
Также, по данным ГШ, россияне активизировались на Купянщине – за сутки они атаковали позиции украинских защитников 13 раз.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.
Кро того, враг сбросил авиабомбы на Волчанск и Волчанские Хутора.
Потери ВС РФ на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах Харьковщины за минувшие сутки, проинформировали 20 января в Генштабе ВСУ.".