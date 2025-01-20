Враг активизировался на Купянщине: в Генштабе зафиксировали 13 боев

О боях и обстрелах Харьковщины за минувшие сутки, проинформировали 20 января в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг трижды безуспешно пытался штурмовать наши позиции в районе Волчанска.

Также, по данным ГШ, россияне активизировались на Купянщине – за сутки они атаковали позиции украинских защитников 13 раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Кро того, враг сбросил авиабомбы на Волчанск и Волчанские Хутора.

Потери ВС РФ на данный момент таковы: