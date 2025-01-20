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Ворог активізувався на Куп’янщині: у Генштабі зафіксували 13 боїв

Україна 08:33   20.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог активізувався на Куп’янщині: у Генштабі зафіксували 13 боїв Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та обстріли Харківщини за минулу добу, поінформували 20 січня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався штурмувати наші позиції у районі Вовчанська.

Також, за даними ГШ, росіяни активізувалися на Куп’янщині – за добу вони атакували позиції українських захисників 13 разів.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової“, – уточнили в Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Втрати ЗС РФ на сьогоднішній день такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 08:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли Харківщини за минулу добу, поінформували 20 січня у Генштабі ЗСУ.".