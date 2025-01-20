Ворог активізувався на Куп’янщині: у Генштабі зафіксували 13 боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та обстріли Харківщини за минулу добу, поінформували 20 січня у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався штурмувати наші позиції у районі Вовчанська.
Також, за даними ГШ, росіяни активізувалися на Куп’янщині – за добу вони атакували позиції українських захисників 13 разів.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової“, – уточнили в Генштабі.
Крім того, ворог скинув авіабомби на Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
Втрати ЗС РФ на сьогоднішній день такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли Харківщини за минулу добу, поінформували 20 січня у Генштабі ЗСУ.".