Залишки БпЛА «Молния» виявили у Харкові: ворог атакував Салтівку
Фото ілюстративне
Після 14:00 у Харкові виявили залишки БпЛА «Молния-1». За даними ХОВА, супротивник атакував Салтівський район.
«Безпілотник виявили на приватному подвірʼї», – уточнили в ХОВА.
Інформація про пошкодження та постраждалих наразі не надходила.
Зазначимо, що моніторингові канали повідомляли про невідомий БпЛА над містом близько 12:20.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молния, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 14:00 у Харкові виявили залишки БпЛА «Молния-1». За даними ХОВА, супротивник атакував Салтівський район.".