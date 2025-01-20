Залишки БпЛА «Молния» виявили у Харкові: ворог атакував Салтівку

Після 14:00 у Харкові виявили залишки БпЛА «Молния-1». За даними ХОВА, супротивник атакував Салтівський район.

«Безпілотник виявили на приватному подвірʼї», – уточнили в ХОВА.

Інформація про пошкодження та постраждалих наразі не надходила.

Зазначимо, що моніторингові канали повідомляли про невідомий БпЛА над містом близько 12:20.