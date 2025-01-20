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ГШ: дважды враг штурмовал на Купянском направлении, один раз – на Харьковском

Фронт 16:50   20.01.2025
Виктория Яковенко
ГШ: дважды враг штурмовал на Купянском направлении, один раз – на Харьковском Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Один вражеский штурм отбили украинские воины возле Волчанска на Харьковском направлении.

Два штурмовых действия оккупантов остановили украинские защитники вблизи Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении.

Под вражеским артобстрелом оказался населенный пункт Тимофеевка в Харьковской области.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 64. Оккупанты продолжают применять авиацию и осуществлять атаки на востоке и юге нашей страны, а также в Курской области рф. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры по недопущению прорыва обороны», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".