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ГШ: двічі ворог штурмував на Куп’янському напрямку, один раз – на Харківському

Фронт 16:50   20.01.2025
Вікторія Яковенко
ГШ: двічі ворог штурмував на Куп’янському напрямку, один раз – на Харківському Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Один ворожий штурм відбили українські воїни біля Вовчанська на Харківському напрямку.

Дві штурмові дії окупантів зупинили українські захисники поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

Під ворожим артобстрілом опинився населений пункт Тимофіївка на Харківщині.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 64. Окупанти продовжують застосовувати авіацію та здійснювати атаки на сході та півдні нашої країни, а також у Курській області рф. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідні заходи для недопущення прориву оборони», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".