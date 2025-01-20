ГШ: двічі ворог штурмував на Куп’янському напрямку, один раз – на Харківському
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Один ворожий штурм відбили українські воїни біля Вовчанська на Харківському напрямку.
Дві штурмові дії окупантів зупинили українські захисники поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.
Під ворожим артобстрілом опинився населений пункт Тимофіївка на Харківщині.
«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 64. Окупанти продовжують застосовувати авіацію та здійснювати атаки на сході та півдні нашої країни, а також у Курській області рф. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідні заходи для недопущення прориву оборони», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".