Дрон РФ влучив біля авто поліції на Куп’янщині: які травми отримали копи

Двоє поліцейських постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по селу Осиново.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ударний дрон влучив біля службового авто поліції. Транспортний засіб правоохоронців пошкоджено.

Двоє поліцейських віком 28 та 42 років зазнали контузій.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що вдарив БпЛА “Молния”. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (військові злочини) ККУ.

Нагадаємо, удар по селу Осиново стався о 14:00, повідомляли у ХОВА.