Дрон РФ влучив біля авто поліції на Куп’янщині: які травми отримали копи
Фото: ГУНП в Харківській області
Двоє поліцейських постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по селу Осиново.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ударний дрон влучив біля службового авто поліції. Транспортний засіб правоохоронців пошкоджено.
Двоє поліцейських віком 28 та 42 років зазнали контузій.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що вдарив БпЛА “Молния”. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (військові злочини) ККУ.
Нагадаємо, удар по селу Осиново стався о 14:00, повідомляли у ХОВА.
Читайте також: Залишки БпЛА «Молния» виявили у Харкові: ворог атакував Салтівку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БпЛА Молния, Купянщина, поліція, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дрон РФ влучив біля авто поліції на Куп’янщині: які травми отримали копи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє поліцейських постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по селу Осиново.".