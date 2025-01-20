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Дрон РФ влучив біля авто поліції на Куп’янщині: які травми отримали копи

Суспільство 16:20   20.01.2025
Вікторія Яковенко
Дрон РФ влучив біля авто поліції на Куп’янщині: які травми отримали копи Фото: ГУНП в Харківській області

Двоє поліцейських постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по селу Осиново.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ударний дрон влучив біля службового авто поліції. Транспортний засіб правоохоронців пошкоджено.

Двоє поліцейських віком 28 та 42 років зазнали контузій.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що вдарив БпЛА “Молния”. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (військові злочини) ККУ.

удар по Купянщине
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, удар по селу Осиново стався о 14:00, повідомляли у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє поліцейських постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по селу Осиново.".