Новини Харкова — головне за 20.01: новий інцидент з ТЦК, затримали генералів

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:04

Підсумки доби у відеодайджесті

18:06

Електроніку для виробництва ракет і БпЛА постачало росіянам підприємство з Харківщини спільно з компаніями з Чернівецької та Одеської областей – СБУ

«Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації. Вона заснована у РФ та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу «Х-101», «Калібр» та «Іскандер-К». Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню «Торнадо-Г» та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52», – пояснили силовики.

Лише протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до РФ через підконтрольну компанію на Близькому Сході понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на більш ніж 600 тисяч доларів.

Факти використання росіянами українських мікрочипів та електроплат підтверджені висновками експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків ракет та дронів РФ, наголосили у СБУ.

16:53

ГШ: двічі ворог штурмував на Куп’янському напрямку, один раз – на Харківському

Один ворожий штурм відбили українські воїни біля Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Дві штурмові дії окупантів зупинили українські захисники поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

Під ворожим артобстрілом опинився населений пункт Тимофіївка на Харківщині.

16:26

Дрон РФ влучив біля авто поліції на Куп’янщині: двоє поліцейських зазнали контузій

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, постраждали правоохоронці віком 28 та 42 років. Їхнє авто пошкоджено.

У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що вдарив БпЛА “Молния”. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (військові злочини) ККУ.

15:39

Після 14:00 у Харкові виявили залишки БпЛА “Молния-1”. Ворог атакував Салтівський район

За даними ХОВА, дрон виявили на приватному подвірʼї. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.

14:56

Двоє поліцейських постраждали внаслідок влучання боєприпасу на базі дрона

Обстріл стався у селі Осиново о 14:00, повідомили у ХОВА. Пошкоджений також службовий автомобіль.

14:47

Казка закінчується: у Харкові почали прибирати новорічні декорації

Зокрема, наразі фахівці Центрального парку та КП «Харківзеленбуд» демонтують декорації на майдані Свободи та поблизу оперного театру.

«Новорічна казка закінчується. В першу чергу розібрали та вивезли на зберігання найбільші фігури – Санта-Клауса на коні та Оленя», – пишуть у пресслужбі парку.

14:16

СБУ: затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини

«За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання», – пишуть в СБУ.

Правоохоронці встановили, що фігуранти не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу окупантів. Також, генерали порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів.

«Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої», – додали правоохоронці.

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

12:15

«Після цієї вистави втік»: у ТЦК прокоментували новий конфлікт у Харкові

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, яке «розлетілося» соцмережами 19 січня. На ньому нібито сталася бійка за участю людей у камуфляжному одязі.

У ТЦК пояснили, що на відео зафіксована частина конфліктної ситуації. Зазначають: звинувачення військових є бездоказовими і не відповідають дійсності.

Також у ТЦК спростовують інформацію про те, що військовослужбовці могли перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

«Під час здійснення заходів оповіщення групою оповіщення у складі військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також співробітником Нацполіції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки документів. Але чоловік почав неадекватно себе поводити, раптово застосував перцевий балончик, а потім почав тікати», – розповіли в ТЦК.

Продовжують: група оповіщення повторно зупинила чоловіка для перевірки документів.

«Громадянин знову застосував перцевий балон і почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу, а після цієї вистави втік з місця події. До конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина», – пишуть у ТЦК.

Відео: Труха Харків

11:50

Вторгував 130 тисяч грн за неіснуючі товари – шахрай відправився до в’язниці

Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, 2,6 року проведе у в’язниці шахрай із Лозової.

Правоохоронці повідомили, що раніше 40-річний чоловік уже був неодноразово засуджений, проте продовжив порушувати закон.

“З березня 2023 року чоловік розміщував онлайн-оголошення про продаж деревини для опалення будинку та сільськогосподарської техніки, хоча насправді товару в наявності не мав”, – пояснили у прокуратурі.

А після того, як покупці відправляли гроші за товар, – він переставав виходити на зв’язок. Неіснуючу деревину придбали 14 жертв шахрая. Загалом завдяки цій схемі ділок “заробив” майже 130 тисяч гривень.

“На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі“, – резюмували у прокуратурі.

09:04

Смертельна пожежа в Харкові, наслідки обстрілів – зведення від ДСНС

Протягом доби у рятувальників було 36 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вісім разів пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів.

“Внаслідок удару керованими авіабомбами по селищу Золочів Богодухівського району постраждали 2 особи: жінка 1937 та дівчинка 2010 років народження, знищено 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі магазинів та кафе, легкові автомобілі“, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники розповіли, що внаслідок побутових пожеж загинули двоє людей, також є одна постраждала.

“Одна з таких пожеж виникла у приватному житловому двоповерховому будинку на проспекті Тракторобудівників у Немишлянському районі Харкова. Її площа склала 10 м кв. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої жінки, 1969 року народження. Попередня причина виникнення пожежі — коротке замикання електропроводки“, – додали у ДСНС.

08:36

Ворог активізувався на Куп’янщині: у Генштабі зафіксували 13 боїв

Про бої та обстріли Харківщини за минулу добу, поінформували 20 січня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався штурмувати наші позиції у районі Вовчанська.

Також, за даними ГШ, росіяни активізувалися на Куп’янщині – за добу вони атакували позиції українських захисників 13 разів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової“, – уточнили в Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

08:27

Прилітали КАБи, ракети та БПЛА: цілий день росіяни били по Харківщині

У ранковому зведенні за 20 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині – поранених та руйнування.

Він уточнив, що протягом доби ворог атакував Богодухівський, Ізюмський та Харківський район.

“14:20 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Костянтинівка, с. Росоховате. Влучання 1 КАБ на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила. 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Басове. У результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої поранено 45-річного чоловіка, госпіталізований після самозвернення“, – написав Синєгубов.

Незабаром “прилетіло” і по Ізюмському району – в селі Олександрівка ракета впала на будівлю, що не працює. А ближче до ночі ворог почав бити по Харківському району. У Пісочині уламки збитого безпілотника влучили в землю, а також українська ППО ліквідувала БПЛА противника у Коротичі.

“23:07 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок серії обстрілів КАБ пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, 2 автівки. Постраждала 14-річна дівчина, госпіталізована”, – додав начальник ХОВА.

08:13

Дівчинка отримала поранення черевної порожнини: подробиці удару по Золочеву

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, о 23:07 по Золочеву прилетіли три КАБи.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу – 14-річну дівчинку, а також пенсіонерку.

“Постраждала дівчинка 14 років, яка отримала поранення склом черевної порожнини та верхньої лівої кінцівки, доставлена ​​до обласної дитячої клінічної лікарні. Також жінка 87 років отримала гостру реакцію на стрес”, – передає “Зоря”.

Крім того, відомо про три зруйновані та 15 пошкоджених будинків. Також під ворожий удар потрапили господарські будівлі, авто, магазини та електромережі.

07:10

Летіла балістика, дрони, фіксували активність російської авіації – неспокійна ніч на Харківщині

Про активність ворожої авіації напередодні ввечері оголосили повітряні сили ЗСУ – о 17:48 пролунала тривога.

Пізніше над регіоном почали кружляти безпілотники, які також фіксували в сусідніх областях.

Загроза ударів БПЛА зберігалася до опівночі. А о 01:38 росіяни почали запускати балістику.

Лише під ранок о 03:55 на Харківщині пролунав відбій тривоги. Як виявилося, – ненадовго. Через 15 хвилин її відновили через нову групу безпілотників.

А також активність авіації РФ.

О 05:55 оголосили відбій повітряної тривоги. Проте вона пролунала знову о 06:58 та актуальна станом на 07:10.