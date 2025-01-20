Вторгував 130 тисяч грн за неіснуючі товари – шахрай відправився до в’язниці

Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, 2,6 року проведе у в’язниці шахрай із Лозової.

Правоохоронці повідомили, що раніше 40-річний чоловік уже був неодноразово засуджений, проте продовжив порушувати закон.

“З березня 2023 року чоловік розміщував онлайн-оголошення про продаж деревини для опалення будинку та сільськогосподарської техніки, хоча насправді товару в наявності не мав”, – пояснили у прокуратурі.

А після того, як покупці відправляли гроші за товар, – він переставав виходити на зв’язок. Неіснуючу деревину придбали 14 жертв шахрая. Загалом завдяки цій схемі ділок “заробив” майже 130 тисяч гривень.

“На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі“, – резюмували у прокуратурі.