Вторгував 130 тисяч грн за неіснуючі товари – шахрай відправився до в’язниці
Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, 2,6 року проведе у в’язниці шахрай із Лозової.
Правоохоронці повідомили, що раніше 40-річний чоловік уже був неодноразово засуджений, проте продовжив порушувати закон.
“З березня 2023 року чоловік розміщував онлайн-оголошення про продаж деревини для опалення будинку та сільськогосподарської техніки, хоча насправді товару в наявності не мав”, – пояснили у прокуратурі.
А після того, як покупці відправляли гроші за товар, – він переставав виходити на зв’язок. Неіснуючу деревину придбали 14 жертв шахрая. Загалом завдяки цій схемі ділок “заробив” майже 130 тисяч гривень.
“На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі“, – резюмували у прокуратурі.
Читайте також: У пожежі у власному будинку загинула жінка у Харкові (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вор, Лозовая, мошенник, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вторгував 130 тисяч грн за неіснуючі товари – шахрай відправився до в’язниці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, 2,6 року проведе у в’язниці шахрай із Лозової.".