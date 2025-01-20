Выручил 130 тысяч грн за несуществующие товары – мошенник отправился в тюрьму
Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, 2,6 года проведет в тюрьме мошенник из Лозовой.
Правоохранители сообщили, что ранее 40-летний мужчина уже был неоднократно судим, однако продолжил нарушать закон.
«С марта 2023 года мужчина размещал онлайн-объявления о продаже древесины для отопления дома и сельскохозяйственной техники, хотя на самом деле товара в наличии не имел», – объяснили в прокуратуре.
А после того как покупатели отправляли деньги за товар, – он переставал выходить на связь. Несуществующую древесину приобрели 14 жертв мошенника. В общей сложности благодаря этой схеме делец «заработал» почти 130 тысяч гривен.
«Суд мужчина ждал, находясь под стражей. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы», – резюмировали в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вор, Лозовая, мошенник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, 2,6 года проведет в тюрьме мошенник из Лозовой.".