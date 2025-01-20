Смертельна пожежа в Харкові, наслідки обстрілів – зведення від ДСНС

Протягом доби у рятувальників було 36 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вісім разів пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів.

“Внаслідок удару керованими авіабомбами по селищу Золочів Богодухівського району постраждали 2 особи: жінка 1937 та дівчинка 2010 років народження, знищено 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі магазинів та кафе, легкові автомобілі“, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники розповіли, що внаслідок побутових пожеж загинули двоє людей, також є одна постраждала.

“Одна з таких пожеж виникла у приватному житловому двоповерховому будинку на проспекті Тракторобудівників у Немишлянському районі Харкова. Її площа склала 10 м кв. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої жінки, 1969 року народження. Попередня причина виникнення пожежі — коротке замикання електропроводки“, – додали у ДСНС.