Смертельна пожежа в Харкові, наслідки обстрілів – зведення від ДСНС
Протягом доби у рятувальників було 36 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Вісім разів пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів.
“Внаслідок удару керованими авіабомбами по селищу Золочів Богодухівського району постраждали 2 особи: жінка 1937 та дівчинка 2010 років народження, знищено 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі магазинів та кафе, легкові автомобілі“, – уточнили у ДСНС.
Також рятувальники розповіли, що внаслідок побутових пожеж загинули двоє людей, також є одна постраждала.
“Одна з таких пожеж виникла у приватному житловому двоповерховому будинку на проспекті Тракторобудівників у Немишлянському районі Харкова. Її площа склала 10 м кв. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої жінки, 1969 року народження. Попередня причина виникнення пожежі — коротке замикання електропроводки“, – додали у ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 09:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у рятувальників було 36 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".