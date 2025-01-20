Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

Смертельна пожежа в Харкові, наслідки обстрілів – зведення від ДСНС

Події 09:00   20.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Смертельна пожежа в Харкові, наслідки обстрілів – зведення від ДСНС

Протягом доби у рятувальників було 36 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області. 

Вісім разів пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів.

Внаслідок удару керованими авіабомбами по селищу Золочів Богодухівського району постраждали 2 особи: жінка 1937 та дівчинка 2010 років народження, знищено 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі магазинів та кафе, легкові автомобілі“, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники розповіли, що внаслідок побутових пожеж загинули двоє людей, також є одна постраждала.

Одна з таких пожеж виникла у приватному житловому двоповерховому будинку на проспекті Тракторобудівників у Немишлянському районі Харкова. Її площа склала 10 м кв. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої жінки, 1969 року народження. Попередня причина виникнення пожежі — коротке замикання електропроводки“, – додали у ДСНС.

Читайте також: У пожежі у власному будинку загинула жінка у Харкові (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру
21.01.2025, 15:32
На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці
На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці
21.01.2025, 14:43
Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова
Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова
21.01.2025, 13:09
Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки
Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки
21.01.2025, 14:05
Гроші є: у Харкові оновлять об’єкти, зруйновані під час обстрілу 25 грудня
Гроші є: у Харкові оновлять об’єкти, зруйновані під час обстрілу 25 грудня
21.01.2025, 09:50
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
21.01.2025, 13:39

Новини за темою:

08:27
ДСНС: шість пожеж вирували на Харківщині, одна з них стала смертельною
08:07
Двічі за добу рятувальники виїжджали на місця “прильотів” – які результати
08:26
Пожежа виникла через “приліт”: увечері РФ вдарила по області – дані від ДСНС
08:27
Двоє чоловіків загинули в пожежі у Боровій, причину займання назвали у ДСНС
08:03
Вранці горіла багатоповерхівка в Харкові: пожежники врятували трьох людей

Ви читали новину: «Смертельна пожежа в Харкові, наслідки обстрілів – зведення від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 09:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у рятувальників було 36 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".