Смертельный пожар в Харькове, последствия обстрелов – сводка от ГСЧС

В течение суток у спасателей было 36 оперативных выездов, 13 из них — на ликвидацию пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Восемь раз пожарные выезжали на обследования территорий после вражеских обстрелов. «Прилеты» были в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районе Харьковщины.

«В результате удара управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Богодуховского района пострадали 2 человека: женщина 1937 и девочка 2010 года рождения, уничтожены 2 частных жилых дома и 2 хозяйственные сооружения. Кроме того, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, здания магазинов и кафе, легковые автомобили», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели уточнили, что в следствие бытовых пожаров погибли два человека, также есть один пострадавший.

«Один из таких пожаров возник в частном жилом двухэтажном доме по проспекту Тракторостроителей. Его площадь составила 10 кв. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1969 года рождения. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – добавили в ГСЧС.