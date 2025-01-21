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В Харькове подожгли автомобиль: в полиции раскрыли мотивы преступника

Происшествия 19:35   21.01.2025
Елена Нагорная
В Харькове подожгли автомобиль: в полиции раскрыли мотивы преступника

Правоохранители сообщили о подозрении в поджоге автомобиля 39-летнему мужчине. По версии следствия, он хотел купить эту машину, но получил отказ и обиделся.

С заявлением в полицию 16 января обратился харьковчанин — владелец автомобиля, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Он рассказал, что у него возник конфликт с мужчиной, который приехал купить его машину. Однако по определенным причинам владелец отказался от сделки и ушел, а покупатель остался возле автомобиля — разбил стекло, поджег его и убежал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 19:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в поджоге автомобиля 39-летнему мужчине. По версии следствия, он хотел купить эту машину, но получил отказ и обиделся.".