В Харькове подожгли автомобиль: в полиции раскрыли мотивы преступника

Правоохранители сообщили о подозрении в поджоге автомобиля 39-летнему мужчине. По версии следствия, он хотел купить эту машину, но получил отказ и обиделся.

С заявлением в полицию 16 января обратился харьковчанин — владелец автомобиля, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Он рассказал, что у него возник конфликт с мужчиной, который приехал купить его машину. Однако по определенным причинам владелец отказался от сделки и ушел, а покупатель остался возле автомобиля — разбил стекло, поджег его и убежал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.