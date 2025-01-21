У Харкові підпалили автомобіль: у поліції розкрили мотиви злочинця
Правоохоронці повідомили про підозру у підпалі автомобіля 39-річному чоловікові. За версією слідства, він хотів купити цю машину, але отримав відмову та образився.
Із заявою до правоохоронців 16 січня звернувся харків’янин – власник автомобіля, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Він розповів, що у нього виник конфлікт із чоловіком, який приїхав купити його машину. Проте з певних причин власник відмовився від угоди та пішов, а покупець залишився біля автівки – розбив скло, підпалив її та втік.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 19:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у підпалі автомобіля 39-річному чоловікові. За версією слідства, він хотів купити цю машину, але отримав відмову та образився.".