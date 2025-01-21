У Харкові підпалили автомобіль: у поліції розкрили мотиви злочинця

Правоохоронці повідомили про підозру у підпалі автомобіля 39-річному чоловікові. За версією слідства, він хотів купити цю машину, але отримав відмову та образився.

Із заявою до правоохоронців 16 січня звернувся харків’янин – власник автомобіля, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Він розповів, що у нього виник конфлікт із чоловіком, який приїхав купити його машину. Проте з певних причин власник відмовився від угоди та пішов, а покупець залишився біля автівки – розбив скло, підпалив її та втік.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.