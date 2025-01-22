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Вероятно, ехал под наркотиками: в Харькове водитель предлагал копам 4500 грн

Общество 16:53   22.01.2025
Виктория Яковенко
Вероятно, ехал под наркотиками: в Харькове водитель предлагал копам 4500 грн Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове 21 января около 15:00 на улице Павла Тычины копы остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки. В ходе общения правоохранители обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.

Инспекторы предложили водителю пройти соответствующую проверку на опьянение, однако он отказался, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Во избежание административной ответственности водитель начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 4500 гривен. Полицейские не раз предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Мужчина решил оставить денежные средства в служебном авто», — добавили правоохранители.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Полицейские напомнят: согласно ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ наказывается штрафом от 500 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 21 января около 15:00 на улице Павла Тычины копы остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки. ".