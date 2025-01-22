Ймовірно, їхав під наркотиками: у Харкові водій пропонував копам 4,5 тис. грн
У Харкові 21 січня близько 15:00 на вулиці Павла Тичини копи зупинили автомобіль «ВАЗ» для перевірки. Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння.
Інспектори запропонували водію пройти відповідний огляд на сп’яніння, однак він відмовився, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 4500 гривень. Поліцейські неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Чоловік вирішив залишити грошові кошти у службовому авто», – додали правоохоронці.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Поліцейські нагадають: відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водій, наркотики, патрульні, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 21 січня близько 15:00 на вулиці Павла Тичини копи зупинили автомобіль «ВАЗ» для перевірки.".