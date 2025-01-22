Live
  • Чт 23.01.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.87

Ймовірно, їхав під наркотиками: у Харкові водій пропонував копам 4,5 тис. грн

Суспільство 16:53   22.01.2025
Вікторія Яковенко
Ймовірно, їхав під наркотиками: у Харкові водій пропонував копам 4,5 тис. грн Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові 21 січня близько 15:00 на вулиці Павла Тичини копи зупинили автомобіль «ВАЗ» для перевірки. Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння.

Інспектори запропонували водію пройти відповідний огляд на сп’яніння, однак він відмовився, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 4500 гривень. Поліцейські неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Чоловік вирішив залишити грошові кошти у службовому авто», – додали правоохоронці.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Поліцейські нагадають: відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Читайте також: Виїхав на зустрічку, рухались на «червоний»: харківські водії «засвітились»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як діють після “прильоту”, чи є дефіцит працівників, розповів Синєгубов
Як діють після “прильоту”, чи є дефіцит працівників, розповів Синєгубов
23.01.2025, 11:03
“Шляху назад немає”: ЗСУ про мотивацію росіян, які воюють на півночі області
“Шляху назад немає”: ЗСУ про мотивацію росіян, які воюють на півночі області
23.01.2025, 10:31
Новини Харкова — головне за 23 січня: ранкові удари РФ, пожежі в області
Новини Харкова — головне за 23 січня: ранкові удари РФ, пожежі в області
23.01.2025, 09:06
Наслідки ранкових ударів по Харківщині показали у прокуратурі (фото)
Наслідки ранкових ударів по Харківщині показали у прокуратурі (фото)
23.01.2025, 09:45
Денис Парамонов передав харківській лікарні обладнання для діагностики серця
Денис Парамонов передав харківській лікарні обладнання для діагностики серця
23.01.2025, 10:09
Із самого ранку РФ б’є по Харківщині – є руйнування та пожежі
Із самого ранку РФ б’є по Харківщині – є руйнування та пожежі
23.01.2025, 08:48

Новини за темою:

16:09
На кільцевій дорозі у Харкові збили чоловіка: поліція шукає водія
16:54
На Харківщині поліція шукає водія, який збив велосипедиста і зник (фото)
12:51
Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар
13:42
П’яний водій врізався в припарковане авто в Харкові – патрульна поліція
13:42
Скільки п’яних водіїв затримали копи у Харкові

Ви читали новину: «Ймовірно, їхав під наркотиками: у Харкові водій пропонував копам 4,5 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 21 січня близько 15:00 на вулиці Павла Тичини копи зупинили автомобіль «ВАЗ» для перевірки.".