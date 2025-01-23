Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь

В пятницу, 24 января, в Харькове и области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь.

В Харькове термометры в течение суток будут показывать около 0 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура в течение суток составит от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.