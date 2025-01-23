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Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь

Погода 19:04   23.01.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь Фото: Василий Голосный

В пятницу, 24 января, в Харькове и области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь.

В Харькове термометры в течение суток будут показывать около 0 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура в течение суток составит от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 19:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 24 января, в Харькове и области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь.".