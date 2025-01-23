Циклон надвигается на Харьковщину: ожидают мокрый снег, возможен гололед

Непогода идет на Харьковщину со стороны Полтавской и Днепропетровской областей. Мокрый снег, по прогнозам синоптиков, начнется около 20:00 23 января, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Осадки, местами сильные, будут продолжаться всю ночь, утром их интенсивность несколько снизится, а покинет Харьковщину непогода в пятницу днем. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля, поэтому на дороге может образоваться гололед», — отметили дорожники.

Они подчеркнули, что к ухудшению погоды уже полностью готовы. Обещают: проезд дорогами государственного значения будет обеспечен.

Дорожники призывают водителей быть внимательными за рулем, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать ПДД и не мешать работе спецтехники.