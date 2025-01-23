Циклон надвигается на Харьковщину: ожидают мокрый снег, возможен гололед
Непогода идет на Харьковщину со стороны Полтавской и Днепропетровской областей. Мокрый снег, по прогнозам синоптиков, начнется около 20:00 23 января, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Осадки, местами сильные, будут продолжаться всю ночь, утром их интенсивность несколько снизится, а покинет Харьковщину непогода в пятницу днем. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля, поэтому на дороге может образоваться гололед», — отметили дорожники.
Они подчеркнули, что к ухудшению погоды уже полностью готовы. Обещают: проезд дорогами государственного значения будет обеспечен.
Дорожники призывают водителей быть внимательными за рулем, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать ПДД и не мешать работе спецтехники.
Читайте также: Прогноз погоды в Харькове и области на 23 января: может заснежить
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, непогода, сніг, харьковщина, циклон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Циклон надвигается на Харьковщину: ожидают мокрый снег, возможен гололед»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Непогода идет на Харьковщину со стороны Полтавской и Днепропетровской областей. Мокрый снег, по прогнозам синоптиков, начнется около 20:00 23 января.".