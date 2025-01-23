Циклон насувається на Харківщину: очікують мокрий сніг, можлива ожеледиця

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Негода йде на Харківщину з боку Полтавської та Дніпропетровської областей. Мокрий сніг, за прогнозами синоптиків, розпочнеться близько 20:00 23 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Опади, місцями сильні, триватимуть всю ніч, вранці їх інтенсивність дещо знизиться, а залишить Харківщину негода у п’ятницю вдень. Температура повітря коливатиметься в районі нуля, тож на дорозі може утворитися ожеледиця», – зазначили дорожники.

Вони підкреслили, що до погіршення погоди вже повністю готові. Обіцяють: проїзд дорогами державного значення буде забезпечено.

Дорожники закликають водіїв бути уважними за кермом, обирати безпечний швидкісний режим, дотримуватися ПДР та не заважати роботі спецтехніки.