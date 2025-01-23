Циклон насувається на Харківщину: очікують мокрий сніг, можлива ожеледиця
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Негода йде на Харківщину з боку Полтавської та Дніпропетровської областей. Мокрий сніг, за прогнозами синоптиків, розпочнеться близько 20:00 23 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
«Опади, місцями сильні, триватимуть всю ніч, вранці їх інтенсивність дещо знизиться, а залишить Харківщину негода у п’ятницю вдень. Температура повітря коливатиметься в районі нуля, тож на дорозі може утворитися ожеледиця», – зазначили дорожники.
Вони підкреслили, що до погіршення погоди вже повністю готові. Обіцяють: проїзд дорогами державного значення буде забезпечено.
Дорожники закликають водіїв бути уважними за кермом, обирати безпечний швидкісний режим, дотримуватися ПДР та не заважати роботі спецтехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Негода йде на Харківщину з боку Полтавської та Дніпропетровської областей. Мокрий сніг, за прогнозами синоптиків, розпочнеться близько 20:00 23 січня.".