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Циклон насувається на Харківщину: очікують мокрий сніг, можлива ожеледиця

Суспільство 16:49   23.01.2025
Вікторія Яковенко
Циклон насувається на Харківщину: очікують мокрий сніг, можлива ожеледиця Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Негода йде на Харківщину з боку Полтавської та Дніпропетровської областей. Мокрий сніг, за прогнозами синоптиків, розпочнеться близько 20:00 23 січня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Опади, місцями сильні, триватимуть всю ніч, вранці їх інтенсивність дещо знизиться, а залишить Харківщину негода у п’ятницю вдень. Температура повітря коливатиметься в районі нуля, тож на дорозі може утворитися ожеледиця», – зазначили дорожники.

Вони підкреслили, що до погіршення погоди вже повністю готові. Обіцяють: проїзд дорогами державного значення буде забезпечено.

Дорожники закликають водіїв бути уважними за кермом, обирати безпечний швидкісний режим, дотримуватися ПДР та не заважати роботі спецтехніки.

Читайте також: Прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня: може засніжити

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Негода йде на Харківщину з боку Полтавської та Дніпропетровської областей. Мокрий сніг, за прогнозами синоптиків, розпочнеться близько 20:00 23 січня.".