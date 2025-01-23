Live
  • Пт 24.01.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня: обіцяють мокрий сніг і дощ

Погода 19:04   23.01.2025
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня: обіцяють мокрий сніг і дощ Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 24 січня, у Харкові та області буде хмарно. Очікуються невеликі опади – мокрий сніг та дощ.

У Харкові термометри протягом доби показуватимуть близько 0 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

Читайте також: Циклон насувається на Харківщину: очікують мокрий сніг, можлива ожеледиця

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Пилові бурі у 2024-му підвищили ризики для здоров’я: що з повітрям у Харкові
Пилові бурі у 2024-му підвищили ризики для здоров’я: що з повітрям у Харкові
23.01.2025, 21:43
З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта
З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта
21.01.2025, 09:26
Новини Харкова — головне 22 січня: справа про прорив кордону, День Соборності
Новини Харкова — головне 22 січня: справа про прорив кордону, День Соборності
22.01.2025, 21:48
Новини Харкова — головне за 23 січня: насувається циклон, номінація на “Оскар”
Новини Харкова — головне за 23 січня: насувається циклон, номінація на “Оскар”
23.01.2025, 22:02
Продавали ухилянтам інвалідності: масштабну схему викрили на Харківщині
Продавали ухилянтам інвалідності: масштабну схему викрили на Харківщині
22.01.2025, 16:22
«Бусифікація» у Харкові: чому закон не працює, як треба – інтерв’ю нардепа
«Бусифікація» у Харкові: чому закон не працює, як треба – інтерв’ю нардепа
23.01.2025, 15:58

Новини за темою:

20:56
У заповідному лісі в Харкові наводили лад комунальники (фото)
19:04
Прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня: обіцяють мокрий сніг і дощ
18:32
Фільм про Харків номінований на «Оскар» як найкраще документальне кіно
17:38
Генштаб: на півночі Харківщини був один бій і п’ять – на Куп’янському напрямку
17:00
Кадровий голод: Харкову не вистачає будівельників, як готують «елітну касту»

Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня: обіцяють мокрий сніг і дощ»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 19:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 24 січня, у Харкові та області буде хмарно. Очікуються невеликі опади – мокрий сніг та дощ.".