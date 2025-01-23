Прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня: обіцяють мокрий сніг і дощ

У п’ятницю, 24 січня, у Харкові та області буде хмарно. Очікуються невеликі опади – мокрий сніг та дощ.

У Харкові термометри протягом доби показуватимуть близько 0 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.