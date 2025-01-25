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Четвертый «прилет» за день в Харькове: ударил БпЛА «Молния» (дополняется)

Происшествия 16:33   25.01.2025
Виктория Яковенко
Четвертый «прилет» за день в Харькове: ударил БпЛА «Молния» (дополняется)

В Харькове зафиксировали четвертый за день удар вражеского БпЛА.

Дополнено в 16:33. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадание БпЛА зафиксировали в парковку возле многоэтажки.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил: повреждены авто, остекление окон дома и фасад. Пострадавших нет.

16:24. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты снова атаковали Шевченковский район.

«Вражеский БпЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома», – отметил мэр города Игорь Терехов.

Он сообщил, что «прилет» произошел на территории жилого комплекса. Есть информация о поврежденных автомобилях.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что это был БпЛА типа «Молния». Попал дрон в землю, пострадавших нет.

Напомним, информация об атаке БпЛА в Харьков начала появляться около 14:00. По Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам Харькова прилетели вражеские дроны. В результате попадания были проблемы со светом и водой. Водоснабжение в городе полностью восстановили, информировал мэр Игорь Терехов. Известно о трех пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 16:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове зафиксировали четвертый за день удар вражеского БпЛА.".