Четвертый «прилет» за день в Харькове: ударил БпЛА «Молния» (дополняется)

В Харькове зафиксировали четвертый за день удар вражеского БпЛА.

Дополнено в 16:33. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадание БпЛА зафиксировали в парковку возле многоэтажки.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил: повреждены авто, остекление окон дома и фасад. Пострадавших нет.

16:24. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты снова атаковали Шевченковский район.

«Вражеский БпЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома», – отметил мэр города Игорь Терехов.

Он сообщил, что «прилет» произошел на территории жилого комплекса. Есть информация о поврежденных автомобилях.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что это был БпЛА типа «Молния». Попал дрон в землю, пострадавших нет.

Напомним, информация об атаке БпЛА в Харьков начала появляться около 14:00. По Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам Харькова прилетели вражеские дроны. В результате попадания были проблемы со светом и водой. Водоснабжение в городе полностью восстановили, информировал мэр Игорь Терехов. Известно о трех пострадавших.