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Четвертий “приліт” за день в Харкові: вдарив БпЛА “Молния” (доповнюється)

Події 16:33   25.01.2025
Вікторія Яковенко
Четвертий “приліт” за день в Харкові: вдарив БпЛА “Молния” (доповнюється)

У Харкові зафіксували четвертий за день удар ворожого БпЛА.

Доповнено о 16:33. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання БпЛА зафіксували у парковку біля багатоповерхівки.

Голова ХОВА Олег Синєгубов інформує: пошкоджені авто, скління вікон будинку та фасад. Постраждалих немає.

16:24. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти знову атакували Шевченківський район.

«Ворожий БпЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку», – зазначив мер міста Ігор Терехов.

Він повідомив, що «приліт» стався на території житлового комплексу. Наразі є інформація про пошкоджені автомобілі.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що це був БпЛА типу «Молния». Влучив дрон у землю, постраждалих немає.

Нагадаємо, інформація про атаку БпЛА на Харків почала з’являтися близько 14:00. По Холодногірському, Шевченківському та Київському районах Харкова прилетіли ворожі дрони. Внаслідок влучань були проблеми зі світлом та водою. Водопостачання у місті повністю відновили, інформував мер Ігор Терехов. Відомо про трьох постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 16:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зафіксували четвертий за день удар ворожого БпЛА.".