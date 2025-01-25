Четвертий “приліт” за день в Харкові: вдарив БпЛА “Молния” (доповнюється)
У Харкові зафіксували четвертий за день удар ворожого БпЛА.
Доповнено о 16:33. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання БпЛА зафіксували у парковку біля багатоповерхівки.
Голова ХОВА Олег Синєгубов інформує: пошкоджені авто, скління вікон будинку та фасад. Постраждалих немає.
16:24. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, окупанти знову атакували Шевченківський район.
«Ворожий БпЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку», – зазначив мер міста Ігор Терехов.
Він повідомив, що «приліт» стався на території житлового комплексу. Наразі є інформація про пошкоджені автомобілі.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що це був БпЛА типу «Молния». Влучив дрон у землю, постраждалих немає.
Нагадаємо, інформація про атаку БпЛА на Харків почала з’являтися близько 14:00. По Холодногірському, Шевченківському та Київському районах Харкова прилетіли ворожі дрони. Внаслідок влучань були проблеми зі світлом та водою. Водопостачання у місті повністю відновили, інформував мер Ігор Терехов. Відомо про трьох постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, Олег Синегубов, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 16:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зафіксували четвертий за день удар ворожого БпЛА.".