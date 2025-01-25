Называлась военным: как жительница Харьковщины обманывала женщин — полиция

Правоохранители сообщили о подозрении 32-летней жительнице села Раздолье Лозовского района. По данным следствия, она обманула троих женщин на сайте знакомств.

Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурантка зарегистрировалась на сайте знакомств под именами Сергей и Матвей. Она использовала чужие фото, выдавала себя за мужчин-военных, знакомилась с женщинами, а затем переходила общаться в Telegram.

«Рассказывала, что у нее сложности с деньгами, не хватает на бронежилет, аптечку, амуницию. В течение семи месяцев потерпевшие перечисляли деньги для нужд виртуального мужчины», — рассказали правоохранители.

Установлено, что с мая по ноябрь 2023 фигурантка обманула двух жительниц Днепра и женщину из Харькова на 220 тыс. грн.

Отмечается, что одна из женщин заподозрила «мужчину» в обмане, обратилась в учреждение банка, куда перечисляла средства и сообщила о преступлении. А потом написала заявление в полицию.

Правоохранители разоблачили вероятную мошенницу. Она рассказала, что обманула женщин ради своей выгоды.

Женщине 24 января сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.