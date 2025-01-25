Прикидалась військовим: як жителька Харківщини ошукала жінок – поліція

Правоохоронці повідомили про підозру 32-річній мешканці села Роздолля Лозівського району. За даними слідства, вона ошукала трьох жінок на сайті знайомств.

Як з’ясували у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантка зареєструвалась на сайті знайомств під іменами Сергій та Матвій. Вона використовувала чужі фото, видавала себе за чоловіків-військових, знайомилась з жінками, а потім переходила спілкуватись до мережі «Телеграм».

«Розповідала, що у неї складнощі з грошима, не вистачає на бронежилет, аптечку, амуніцію. Протягом семи місяців потерпілі перераховували гроші для потреб віртуального чоловіка», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що з травня по листопад 2023 року фігурантка ошукала двох мешканок Дніпра та жінку з Харкова на 220 тис. грн.

Зазначається, що одна з жінок запідозрила «чоловіка» в обмані, звернулась до установи банку, куди перераховувала кошти та повідомила про злочин. А потім написала заяву до поліції.

Правоохоронці викрили фігурантку. Вона розповіла, що ошукала жінок задля своєї вигоди.

Жінці 24 січня повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.