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Прикидалась військовим: як жителька Харківщини ошукала жінок – поліція

Суспільство 16:07   25.01.2025
Вікторія Яковенко
Прикидалась військовим: як жителька Харківщини ошукала жінок – поліція

Правоохоронці повідомили про підозру 32-річній мешканці села Роздолля Лозівського району. За даними слідства, вона ошукала трьох жінок на сайті знайомств.

Як з’ясували у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантка зареєструвалась на сайті знайомств під іменами Сергій та Матвій. Вона використовувала чужі фото, видавала себе за чоловіків-військових, знайомилась з жінками, а потім переходила спілкуватись до мережі «Телеграм».

«Розповідала, що у неї складнощі з грошима, не вистачає на бронежилет, аптечку, амуніцію. Протягом семи місяців потерпілі перераховували гроші для потреб віртуального чоловіка», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що з травня по листопад 2023 року фігурантка ошукала двох мешканок Дніпра та жінку з Харкова на 220 тис. грн.

Зазначається, що одна з жінок запідозрила «чоловіка» в обмані, звернулась до установи банку, куди перераховувала кошти та повідомила про злочин. А потім написала заяву до поліції.

Правоохоронці викрили фігурантку. Вона розповіла, що ошукала жінок задля своєї вигоди.

Жінці 24 січня повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Прикидалась військовим: як жителька Харківщини ошукала жінок – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 16:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 32-річній мешканці села Роздолля Лозівського району. За даними слідства, вона ошукала трьох жінок на сайті знайомств.".