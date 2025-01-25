Прикидалась військовим: як жителька Харківщини ошукала жінок – поліція
Правоохоронці повідомили про підозру 32-річній мешканці села Роздолля Лозівського району. За даними слідства, вона ошукала трьох жінок на сайті знайомств.
Як з’ясували у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантка зареєструвалась на сайті знайомств під іменами Сергій та Матвій. Вона використовувала чужі фото, видавала себе за чоловіків-військових, знайомилась з жінками, а потім переходила спілкуватись до мережі «Телеграм».
«Розповідала, що у неї складнощі з грошима, не вистачає на бронежилет, аптечку, амуніцію. Протягом семи місяців потерпілі перераховували гроші для потреб віртуального чоловіка», – розповіли правоохоронці.
Встановлено, що з травня по листопад 2023 року фігурантка ошукала двох мешканок Дніпра та жінку з Харкова на 220 тис. грн.
Зазначається, що одна з жінок запідозрила «чоловіка» в обмані, звернулась до установи банку, куди перераховувала кошти та повідомила про злочин. А потім написала заяву до поліції.
Правоохоронці викрили фігурантку. Вона розповіла, що ошукала жінок задля своєї вигоди.
Жінці 24 січня повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Читайте також: «Протокол за сніжку в начальника ГУНП Харківщини». Коментар поліції
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обманула, поліція, сайт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прикидалась військовим: як жителька Харківщини ошукала жінок – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 16:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 32-річній мешканці села Роздолля Лозівського району. За даними слідства, вона ошукала трьох жінок на сайті знайомств.".