Была разрушена в начале войны: какую многоэтажку восстанавливают в Харькове
Фото: ХГС
О темпах восстановления многоэтажки на улице Соборности Украины в Харькове, проинформировали в мэрии.
Еще в начале войны по дому прилетела российская ракета. Вследствие удара были разрушены несколько квартир, кровля, повылетали окна.
«Как отметили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже капитально отремонтировали кровлю общей площадью 1 тыс. кв. м, восстановили парапеты и вентканалы, установили новые окна в квартирах и местах общего пользования. В общей сложности было вывезено около 100 тонн строительных отходов», – уточнили в мэрии.
На данный момент специалисты восстанавливают стены и перекрытия в квартирах, а также ремонтируют входные группы и фасад.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление домов, обстрелы, прилет, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 16:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О темпах восстановления многоэтажки на улице Соборности Украины в Харькове, проинформировали в мэрии.".