Была разрушена в начале войны: какую многоэтажку восстанавливают в Харькове

О темпах восстановления многоэтажки на улице Соборности Украины в Харькове, проинформировали в мэрии.

Еще в начале войны по дому прилетела российская ракета. Вследствие удара были разрушены несколько квартир, кровля, повылетали окна.

«Как отметили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже капитально отремонтировали кровлю общей площадью 1 тыс. кв. м, восстановили парапеты и вентканалы, установили новые окна в квартирах и местах общего пользования. В общей сложности было вывезено около 100 тонн строительных отходов», – уточнили в мэрии.

На данный момент специалисты восстанавливают стены и перекрытия в квартирах, а также ремонтируют входные группы и фасад.