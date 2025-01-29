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Была разрушена в начале войны: какую многоэтажку восстанавливают в Харькове

Общество 16:43   29.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Была разрушена в начале войны: какую многоэтажку восстанавливают в Харькове Фото: ХГС

О темпах восстановления многоэтажки на улице Соборности Украины в Харькове, проинформировали в мэрии.

Еще в начале войны по дому прилетела российская ракета. Вследствие удара были разрушены несколько квартир, кровля, повылетали окна.

«Как отметили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты уже капитально отремонтировали кровлю общей площадью 1 тыс. кв. м, восстановили парапеты и вентканалы, установили новые окна в квартирах и местах общего пользования. В общей сложности было вывезено около 100 тонн строительных отходов», – уточнили в мэрии.

Восстановление дома в Харькове
Фото: ХГС

На данный момент специалисты восстанавливают стены и перекрытия в квартирах, а также ремонтируют входные группы и фасад.

Восстановление дома в Харькове
Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 16:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О темпах восстановления многоэтажки на улице Соборности Украины в Харькове, проинформировали в мэрии.".