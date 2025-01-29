Тысяча для педработников – в ХОВА рассказали, кто будет получать доплаты
С 1 января учителям будут начислять дополнительную тысячу гривен за работу в неблагоприятных условиях, напомнили в ХОВА.
«Для 16511 педработников Харьковской области предусмотрено 214,6 миллиона гривен. Из них более 12,5 миллиона гривен – для 965 педагогов областных школ, а 20,2 миллиона гривен – для 15 546 педагогов учебных заведений в громадах», – пишут в областной военной администрации.
Гарантировано тысячу гривен будут доплачивать тем учителям, которые получают меньше минимальной ставки. Если же зарплата работника выше – сумма будет определяться пропорционально.
«Доплата будет финансироваться из специальной субвенции, заложенной в государственный бюджет на 2025 год. Общий объем средств на текущий год составляет 11,9 миллиарда гривен. Она будет предоставляться педагогам всех типов учреждений общего среднего образования: начальных школ, гимназий, лицеев, специализированных школ, специальных учебных заведений, учебно-реабилитационных центров», – добавили в ХОВА.
И уточнили, что такие доплаты также предусмотрены для педагогов, которые работают в структурных подразделениях этих заведений – пансионах, дошкольных отделениях, внешкольных учреждениях и так далее.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: выплаты, доплаты, учителя, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 15:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 января педработникам будут начислять дополнительную тысячу гривен за работу в неблагоприятных условиях, напомнили в ХОВА.".