Тысяча для педработников – в ХОВА рассказали, кто будет получать доплаты

С 1 января учителям будут начислять дополнительную тысячу гривен за работу в неблагоприятных условиях, напомнили в ХОВА.

«Для 16511 педработников Харьковской области предусмотрено 214,6 миллиона гривен. Из них более 12,5 миллиона гривен – для 965 педагогов областных школ, а 20,2 миллиона гривен – для 15 546 педагогов учебных заведений в громадах», – пишут в областной военной администрации.

Гарантировано тысячу гривен будут доплачивать тем учителям, которые получают меньше минимальной ставки. Если же зарплата работника выше – сумма будет определяться пропорционально.

«Доплата будет финансироваться из специальной субвенции, заложенной в государственный бюджет на 2025 год. Общий объем средств на текущий год составляет 11,9 миллиарда гривен. Она будет предоставляться педагогам всех типов учреждений общего среднего образования: начальных школ, гимназий, лицеев, специализированных школ, специальных учебных заведений, учебно-реабилитационных центров», – добавили в ХОВА.

И уточнили, что такие доплаты также предусмотрены для педагогов, которые работают в структурных подразделениях этих заведений – пансионах, дошкольных отделениях, внешкольных учреждениях и так далее.