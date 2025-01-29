Тисяча для педпрацівників – у ХОВА розповіли, хто отримуватиме доплати
Із 1 січня вчителям нараховуватимуть додаткову тисячу гривень за роботу у несприятливих умовах, нагадали у ХОВА.
“Для 16 511 педпрацівників Харківської області передбачено 214,6 мільйона гривень. З них понад 12,5 мільйона гривень – для 965 педагогів обласних шкіл, а 20,2 мільйона гривень – для 15 546 педагогів закладів освіти в громадах”, – пишуть в обласній військовій адміністрації.
Гарантовано тисячу гривень доплачуватимуть тим вчителям, які отримують менше мінімальної ставки. Якщо ж зарплатня працівника вища – сума визначатиметься пропорційно.
“Доплата фінансуватиметься із спеціальної субвенції, закладеної в державний бюджет на 2025 рік. Загальний обсяг коштів на цей рік становить 11,9 мільярда гривень. Вона надаватиметься педпрацівникам усіх типів закладів загальної середньої освіти: початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, спеціальних закладів освіти, навчально-реабілітаційних центрів”, – додали у ХОВА.
І уточнили, що такі доплати також передбачені для освітян, які працюють у структурних підрозділах цих закладів – пансіонах, дошкільних відділеннях, позашкільних закладах тощо.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 15:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 1 січня вчителям нараховуватимуть додаткову тисячу гривень за роботу у несприятливих умовах, нагадали у ХОВА.".