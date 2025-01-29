Була зруйнована на початку війни: яку багатоповерхівку відновлюють у Харкові
Фото: ХМР
Про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Соборності України в Харкові поінформували у мерії.
Ще на початку війни по будинку прилетіла російська ракета. Внаслідок удару були зруйновані кілька квартир, покрівля, повилітали вікна.
“Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже капітально відремонтували покрівлю загальною площею 1 тис. кв. м, відновили парапети та вентканали, встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування. Загалом було вивезено близько 100 тонн будівельних відходів“, – уточнили у мерії.
Наразі фахівці відновлюють стіни та перекриття у квартирах, а також ремонтують вхідні групи та фасад.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 16:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Соборності України в Харкові поінформували у мерії.".