Синегубов сообщил, на какую тактику перешел враг для обстрелов Харьковщины
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, чем чаще стали обстреливать оккупанты Харьковщину.
«Враг перешел на тактику применения БпЛА. Все больше применяет «Шахедов», все больше применяет БпЛА типа «Молния-1» и «Молния-2». Уже по линии фронта, и на Купянском направлении, и на севере области, и на Волчанском направлении. Это новый БпЛА «на крыле», FPV-дрон, который, в том числе, попадает в нашу критическую инфраструктуру. Здесь я хочу поблагодарить наших ВСУ, которые ведут наблюдение и борьбу с этим», — отметил Синегубов.
Он также сообщил, что с начала суток под обстрелами были север области, Купянск и Боровая. В частности, Боровую враг обстрелял из РСЗО либо «Ураган», либо «Смерч». Есть сообщения о раненых.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Утром вражеский БпЛА атаковал Харьковщину: появились фото последствий
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БпЛА Молния, обстрел, Олег Синегубов, харьковщина, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов сообщил, на какую тактику перешел враг для обстрелов Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, чем чаще стали обстреливать оккупанты Харьковщину.".