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Синегубов сообщил, на какую тактику перешел враг для обстрелов Харьковщины

Общество 13:06   31.01.2025
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, на какую тактику перешел враг для обстрелов Харьковщины Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, чем чаще стали обстреливать оккупанты Харьковщину.

«Враг перешел на тактику применения БпЛА. Все больше применяет «Шахедов», все больше применяет БпЛА типа «Молния-1» и «Молния-2». Уже по линии фронта, и на Купянском направлении, и на севере области, и на Волчанском направлении. Это новый БпЛА «на крыле», FPV-дрон, который, в том числе, попадает в нашу критическую инфраструктуру. Здесь я хочу поблагодарить наших ВСУ, которые ведут наблюдение и борьбу с этим», — отметил Синегубов.

Он также сообщил, что с начала суток под обстрелами были север области, Купянск и Боровая. В частности, Боровую враг обстрелял из РСЗО либо «Ураган», либо «Смерч». Есть сообщения о раненых.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 13:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, чем чаще стали обстреливать оккупанты Харьковщину.".