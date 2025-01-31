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Синєгубов повідомив, на яку тактику перейшов ворог для обстрілів Харківщини

Суспільство 13:06   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, на яку тактику перейшов ворог для обстрілів Харківщини Скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, чим частіше почали обстрілювати окупанти Харківщину.

«Ворог перейшов на тактику застосування БпЛА. Все більше застосовує «шахедів», все більше застосовує БпЛА типу «Молния-1» та «Молния-2». Вже по лінії фронту і на Куп’янському напрямку, і на півночі області, і на Вовчанському напрямку. Це новий БпЛА «на крилі», FPV-дрон, який у тому числі влучає у нашу критичну інфраструктуру. Тут я хочу подякувати нашим ЗСУ, які ведуть спостереження і боротьбу з цим», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що з початку добу під обстрілом були північ області, Куп’янськ та Борова. Зокрема, Борову ворог обстріляв з РСЗВ або «Ураган», або «Смерч». Є повідомлення про поранених.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 13:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, чим частіше почали обстрілювати окупанти Харківщину.".