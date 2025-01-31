Вранці ворожий БпЛА атакував Харківщину: з’явилися фото наслідків

Вранці 31 січня російський дрон влучив на територію приватного домоволодіння в місті Куп’янськ на Харківщині.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася у господарчій споруді. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Внаслідок удару дві людини зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що Куп’янськ армія РФ обстріляла о 09:43. Постраждали 46-річний чоловік і 84-річна жінка.