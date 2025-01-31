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Вранці ворожий БпЛА атакував Харківщину: з’явилися фото наслідків

Події 12:36   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Вранці ворожий БпЛА атакував Харківщину: з’явилися фото наслідків Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вранці 31 січня російський дрон влучив на територію приватного домоволодіння в місті Куп’янськ на Харківщині.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася у господарчій споруді. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Внаслідок удару дві людини зазнали гострої реакції на стрес.

удар по Купянску
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянску
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянску
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянску
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що Куп’янськ армія РФ обстріляла о 09:43. Постраждали 46-річний чоловік і 84-річна жінка.

Читайте також: Двоє людей похилого віку постраждали через обстріл Куп’янщини: куди била РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 31 січня російський дрон влучив на територію приватного домоволодіння в місті Куп’янськ на Харківщині.".