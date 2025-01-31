Вранці ворожий БпЛА атакував Харківщину: з’явилися фото наслідків
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вранці 31 січня російський дрон влучив на територію приватного домоволодіння в місті Куп’янськ на Харківщині.
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася у господарчій споруді. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Внаслідок удару дві людини зазнали гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що Куп’янськ армія РФ обстріляла о 09:43. Постраждали 46-річний чоловік і 84-річна жінка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, куп'янск, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 31 січня російський дрон влучив на територію приватного домоволодіння в місті Куп’янськ на Харківщині.".