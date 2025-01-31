Новини Харкова — головне за 31 січня: як минула ніч
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07:00
Нічні тривоги на Харківщині: літали БпЛА, була загроза авіаобстрілу, ворог запускав балістику
О 21:49 на Харківщині пролунала тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, на сході регіону з’явилися російські безпілотники.
Незабаром додалася ще й загроза авіаобстрілу. А о 22:10 захисники неба повідомили, що один із БпЛА рухається у бік Чугуєва.
Дрони продовжували кружляти до опівночі над Харківщиною та сусідніми регіонами – Дніпропетровською та Полтавською областю.
Після 00:00 ЗС оголосили ще й про загрозу застосування балістики.
Тим часом із дронами ситуація загострювалася – нові групи постійно прибували та кружляли у східній, південній та північній частині України.
Цілу ніч безпілотники продовжували літати над регіонами, регулярно змінюючи курс. А о 03:51 Повітряні сили знову попередили про загрозу удару з авіації у прифронтових областях.
Українські військові все ще фіксували безпілотники над Харківщиною о 05:36.
Станом на 07:00 тривога для Харкова та області залишається актуальною.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".