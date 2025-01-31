Новини Харкова — головне за 31 січня: як минула ніч

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07:00

Нічні тривоги на Харківщині: літали БпЛА, була загроза авіаобстрілу, ворог запускав балістику

О 21:49 на Харківщині пролунала тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, на сході регіону з’явилися російські безпілотники.

Незабаром додалася ще й загроза авіаобстрілу. А о 22:10 захисники неба повідомили, що один із БпЛА рухається у бік Чугуєва.

Дрони продовжували кружляти до опівночі над Харківщиною та сусідніми регіонами – Дніпропетровською та Полтавською областю.

Після 00:00 ЗС оголосили ще й про загрозу застосування балістики.

Тим часом із дронами ситуація загострювалася – нові групи постійно прибували та кружляли у східній, південній та північній частині України.

Цілу ніч безпілотники продовжували літати над регіонами, регулярно змінюючи курс. А о 03:51 Повітряні сили знову попередили про загрозу удару з авіації у прифронтових областях.

Українські військові все ще фіксували безпілотники над Харківщиною о 05:36.

Станом на 07:00 тривога для Харкова та області залишається актуальною.