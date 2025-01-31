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Новини Харкова — головне за 31 січня: як минула ніч

Україна 07:00   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 31 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Нічні тривоги на Харківщині: літали БпЛА, була загроза авіаобстрілу, ворог запускав балістику

О 21:49 на Харківщині пролунала тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, на сході регіону з’явилися російські безпілотники. 

Незабаром додалася ще й загроза авіаобстрілу.  А о 22:10 захисники неба повідомили, що один із БпЛА рухається у бік Чугуєва. 

Дрони продовжували кружляти до опівночі над Харківщиною та сусідніми регіонами – Дніпропетровською та Полтавською областю.

Після 00:00 ЗС оголосили ще й про загрозу застосування балістики. 

Тим часом із дронами ситуація загострювалася – нові групи постійно прибували та кружляли у східній, південній та північній частині України.

Цілу ніч безпілотники продовжували літати над регіонами, регулярно змінюючи курс. А о 03:51 Повітряні сили знову попередили про загрозу удару з авіації у прифронтових областях. 

Українські військові все ще фіксували безпілотники над Харківщиною о 05:36.

Станом на 07:00 тривога для Харкова та області залишається актуальною.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 07:00;

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