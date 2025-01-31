Де наступав ворог на Харківщині та чи є успіхи у РФ, розповіли у Генштабі

У ранковому зведенні 31 січня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – авіаударах росіян по населених пунктах.

На Харківському напрямку за добу був один бій біля Липців. Тим часом на Куп’янщині зафіксували три атаки росіян.

“Наші війська зупинили три атаки противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки”, – зазначили у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися Козача Лопань та Нова Кругляківка, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога наразі, за інформацією ГШ, такі: