Де наступав ворог на Харківщині та чи є успіхи у РФ, розповіли у Генштабі
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 31 січня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – авіаударах росіян по населених пунктах.
На Харківському напрямку за добу був один бій біля Липців. Тим часом на Куп’янщині зафіксували три атаки росіян.
“Наші війська зупинили три атаки противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки”, – зазначили у ГШ.
Під ворожими авіаударами опинилися Козача Лопань та Нова Кругляківка, зазначили у Генштабі.
Втрати ворога наразі, за інформацією ГШ, такі:
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 08:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 31 січня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – авіаударах росіян по населених пунктах.".