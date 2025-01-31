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Де наступав ворог на Харківщині та чи є успіхи у РФ, розповіли у Генштабі

Україна 08:28   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де наступав ворог на Харківщині та чи є успіхи у РФ, розповіли у Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 31 січня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – авіаударах росіян по населених пунктах.

На Харківському напрямку за добу був один бій біля Липців. Тим часом на Куп’янщині зафіксували три атаки росіян.

“Наші війська зупинили три атаки противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки”, – зазначили у ГШ.

Бої на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Під ворожими авіаударами опинилися Козача Лопань та Нова Кругляківка, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога наразі, за інформацією ГШ, такі:

Читайте також: В ISW підтвердили успіхи ЗСУ на півночі Харківщини – де просунулися

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 08:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 31 січня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – авіаударах росіян по населених пунктах.".