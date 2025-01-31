В ISW підтвердили успіхи ЗСУ на півночі Харківщини – де просунулися
Росіяни продовжили наступати на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку, розповсюджуючи неправдиву інформацію про успішні штурми, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).
Проте успіхи аналітики помітили лише у СОУ півночі області.
“Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від міста Харків на тлі триваючих наступальних операцій Росії на півночі Харківської області 30 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, показують, що українські сили нещодавно трохи просунулися в північній частині Вовчанська (на північний схід від міста Харків)”, – уточнили в ISW.
Тим часом росіяни почали заявляти про свої успіхи на Куп’янщині – зокрема про просування до околиць Куп’янська. Проте в Інституті вивчення війни не змогли знайти цьому підтверджень.
“30 січня російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки, Лозової, Загризового, Колісниківки та Новоосинового”, – додали аналітики.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, Купянщина, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжили наступати на Харківському, Куп’янському й Борівському напрямку, розповсюджуючи інформацію про успішні штурми, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW). ".