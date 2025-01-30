Про тактику військових РФ на Куп’янському напрямку розповіли в НГУ (відео)
На Куп’янському напрямку тактика росіян залишається незмінною, розповів в етері нацмарафону начальник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади “Рубіж” НГУ Данило Борисенко.
“Це застосування авіації з КАБами й ФАБами, – зазначив Борисенко. – Також дуже активно застосовується артилерія і дуже-дуже багато FPV-дронів. А сама піхота здійснює штурми все так само тактикою малих піхотних груп. Вони намагаються шукати слабкі місця в стиках між підрозділами – або між підрозділами однієї бригади, або взагалі між суміжними бригадами. Намагаються просочуватися в лісосмуги, в посадки, або якщо це населений пункт, то закріплюватись на околицях в якихось окремих будинках. Якщо такій малій групі вдається там закріпитися, хоча б двом-трьом людям, то вони там чекають наступного поповнення, якщо йому вдається дістатися до їхніх позицій. І таким чином накопичують живу силу для подальшого ривка. Але хлопці і з нашої бригади, і з суміжних підрозділів намагаються робити все можливе, щоб ефективно знищувати ворога ще на підступах до наших позицій”.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він нагадав, що з початку цієї доби супротивник двічі штурмував на Куп’янському напрямку.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: купянское направление, НГУ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку тактика росіян залишається незмінною, розповів начальник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади “Рубіж” НГУ Данило Борисенко".