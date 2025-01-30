О тактике военных РФ на Купянском направлении рассказали в НГУ (видео)

На Купянском направлении тактика россиян остается неизменной, рассказал в эфире нацмарафона начальник зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады «Рубеж» НГУ Даниил Борисенко.

«Это применение авиации с КАБами и ФАБами, — отметил Борисенко. — Также очень активно применяется артиллерия и очень-очень много FPV-дронов. А сама пехота осуществляет штурмы все так же тактикой малых пехотных групп. Они пытаются искать слабые места в стыках между подразделениями — либо между подразделениями одной бригады, либо вообще между смежными бригадами. Пытаются просачиваться в лесополосы, в посадки, или если это населенный пункт, то закрепляться на окраинах в каких-то отдельных домах. Если такой малой группе удается там закрепиться, хотя бы двум-трем людям, то они там ждут следующего пополнения, если ему удается добраться до их позиций. И таким образом накапливают живую силу для дальнейшего рывка. Но ребята и из нашей бригады, и из смежных подразделений стараются делать все возможное, чтобы эффективно уничтожать врага еще на подступах к нашим позициям».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он напомнил, что с начала текущих суток противник дважды штурмовал на Купянском направлении.