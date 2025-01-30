Где шли бои, сколько бойцов потеряла РФ на Харьковском направлении: данные ВСУ

О боестолкновениях на севере Харьковской области, а также потерях РФ рассказали утром в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пытался штурмовать наши позиции в районе Казачьей Лопани, успеха не имел. Российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара с использованием 3 КАБ, 37 ударов дронами-камикадзе и осуществили 356 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – передают СОУ.

За сутки на Харьковском направлении украинские защитники ликвидировали 59 военных РФ: 22 убитых, 35 раненых и двое пленных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 единиц вооружения и спецтехники: в том числе – шесть авто и 25 БпЛА, 82 укрытия и две стартовые площадки для запуска беспилотников.