Генштаб: почти пять с половиной тысяч раз ударила РФ по позициям СОУ
О том, где наступал враг за минувшие сутки на Харьковщине, а также о вражеских обстрелах сообщил утром 30 января Генштаб ВСУ.
О затишье на Харьковском направлении сообщают в Генштабе – по данным ВСУ, атак РФ не зафиксировали. Тем временем на Купянщине было десять боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки, Загрызово и Лозовой», – уточнили в ГШ.
Всего за сутки произошло 158 боестолкновений. Также враг сбросил на населенные пункты 96 КАБов, применил 2120 дронов-камикадзе и обстрелял позиции украинских защитников около 5300 раз.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где наступал враг за минувшие сутки на Харьковщине, а также о вражеских обстрелах сообщил утром 30 января Генштаб ВСУ.".