Генштаб: почти пять с половиной тысяч раз ударила РФ по позициям СОУ

О том, где наступал враг за минувшие сутки на Харьковщине, а также о вражеских обстрелах сообщил утром 30 января Генштаб ВСУ.

О затишье на Харьковском направлении сообщают в Генштабе – по данным ВСУ, атак РФ не зафиксировали. Тем временем на Купянщине было десять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки, Загрызово и Лозовой», – уточнили в ГШ.

Всего за сутки произошло 158 боестолкновений. Также враг сбросил на населенные пункты 96 КАБов, применил 2120 дронов-камикадзе и обстрелял позиции украинских защитников около 5300 раз.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага: