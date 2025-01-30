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Генштаб: почти пять с половиной тысяч раз ударила РФ по позициям СОУ

Украина 08:34   30.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: почти пять с половиной тысяч раз ударила РФ по позициям СОУ

О том, где наступал враг за минувшие сутки на Харьковщине, а также о вражеских обстрелах сообщил утром 30 января Генштаб ВСУ.

О затишье на Харьковском направлении сообщают в Генштабе – по данным ВСУ, атак РФ не зафиксировали. Тем временем на Купянщине было десять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки, Загрызово и Лозовой», – уточнили в ГШ.

Всего за сутки произошло 158 боестолкновений. Также враг сбросил на населенные пункты 96 КАБов, применил 2120 дронов-камикадзе и обстрелял позиции украинских защитников около 5300 раз.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где наступал враг за минувшие сутки на Харьковщине, а также о вражеских обстрелах сообщил утром 30 января Генштаб ВСУ.".