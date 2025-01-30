Генштаб: майже п’ять із половиною тисяч разів вдарила РФ по позиціях СОУ

Про те, де наступав ворог минулої доби на Харківщині, а також про ворожі обстріли повідомив вранці 30 січня Генштаб ЗСУ.

Про затишшя на Харківському напрямку повідомляють у Генштабі – за даними ЗСУ, атаки РФ не зафіксували. Тим часом на Куп’янщині було десять боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової”, – уточнили в ГШ.

Загалом за добу сталося 158 бойових зіткнень. Також ворог скинув на населені пункти 96 КАБів, застосував 2120 дронів-камікадзе та обстріляв позиції українських захисників близько 5300 разів.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога: