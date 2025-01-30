РФ не залишає спроб прорватися: ДПСУ щодо ситуації на кордоні Харківщини

Про те, як минула доба на кордоні Харківської області, розповів в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що наразі особливого затишшя на кордоні немає – окупанти регулярно намагаються прорвати оборону українських захисників.

“Якщо, наприклад, говорити про минулу добу, то загалом прикордонники уразили практично 60 місць позицій окупантів і також знищили 50 загарбників, а близько 20 зазнали уражень, поранень від наших захисників. І можу зазначити, що загарбники не полишають спроб атакувати наші позиції як на Харківському напрямку, зокрема, це – Вовчанськ, а також продовжують атакувати наші позиції, які утримують прикордонники і на Куп’янському напрямку”, – зазначив Демченко.

Усі атаки, зазначив він, СОУ відбивають і завдяки озброєнню – артилерії та БпЛА – їх у прикордонників зараз достатньо.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”