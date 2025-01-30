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РФ не оставляет попыток прорваться: ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины

Украина 08:21   30.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ не оставляет попыток прорваться: ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины Скриншот

О том, как прошли сутки на границе Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что на данный момент особого затишья на границе нет – оккупанты регулярно пытаются прорвать оборону украинских защитников.

«Если, например, говорить о минувших сутках, то в общей сложности пограничники атаковали практически 60 мест позиций оккупантов и также уничтожили 50 захватчиков, а около 20 – получили ранения от наших защитников. И могу отметить, что захватчики не оставляют попыток атаковать наши позиции как на Харьковском направлении, в частности, это – Волчанск, а также продолжают атаковать наши позиции, удерживаемые пограничниками и на Купянском направлении», – отметил Демченко.

Все атаки, отметил он, СОУ отбивают и благодаря вооружению – артиллерии и БпЛА, – их у пограничников сейчас достаточно.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на границе Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.".