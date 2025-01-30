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Россияне вновь утверждают, что оккупировали Двуречную – комментарий ISW

Украина 07:29   30.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне вновь утверждают, что оккупировали Двуречную – комментарий ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) передают, что оккупанты вновь заявили об успехах на Купянском направлении. 

В частности, россияне сообщают, что ВС РФ оккупировали Двуречную.

«28 января российский блогер заявил, что российские войска продвинулись до 3 километров после захвата Двуречной, а другие блогеры повторили заявления, что российские войска захватили населенный пункт. Однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – уточнили аналитики.

Кроме того, враг продолжает штурмовать на Харьковском и Боровском направлении, однако на этих участках линия фронта осталась неизменной.

«28 января российский блогер заявил, что продолжаются позиционные бои вблизи Колесниковки и Загрызово (к северо-востоку от Боровой) и что российские войска атакуют из Зеленого Гая в направлении Боровской Андреевки (оба к северо-востоку от Боровой)», – отметили в ISW.

Напомним, заявления врага, касательно оккупации Двуречной 28 января прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он заявил, что на территории населенного пункта действительно ведутся активные боевые действия, однако говорить о потери поселка «никаких оснований нет».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) передают, что оккупанты вновь заявили об успехах на Купянском направлении. ".