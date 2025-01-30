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Росіяни знову стверджують, що окупували Дворічну – коментар ISW

Україна 07:29   30.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни знову стверджують, що окупували Дворічну – коментар ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) передають, що окупанти знову заявили про успіхи на Куп’янському напрямку. 

Зокрема, росіяни повідомляють, що ЗС РФ окупували Дворічну.

“28 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися до 3 кілометрів після захоплення Дворічної, а інші мілблогери повторили заяви, що російські війська захопили населений пункт. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – уточнили аналітики.

Крім того, ворог продовжує штурмувати на Харківському та Борівському напрямку, проте на цих ділянках лінія фронту залишилася незмінною.

“28 січня російський блогер заявив, що тривають позиційні бої поблизу Колісниківки та Загризового (на північний схід від Борової) і що російські війська атакують із Зеленого Гаю в напрямку Борівської Андріївки (обидва на північний схід від Борової)”, – зазначили в ISW.

Нагадаємо, заяви ворога щодо окупації Дворічної 28 січня прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він заявив, що на території населеного пункту дійсно ведуться активні бойові дії, проте говорити про втрату селища “ніяких підстав немає”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) передають, що окупанти знову заявили про успіхи на Куп’янському напрямку. ".