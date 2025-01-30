Росіяни знову стверджують, що окупували Дворічну – коментар ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) передають, що окупанти знову заявили про успіхи на Куп’янському напрямку.
Зокрема, росіяни повідомляють, що ЗС РФ окупували Дворічну.
“28 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися до 3 кілометрів після захоплення Дворічної, а інші мілблогери повторили заяви, що російські війська захопили населений пункт. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – уточнили аналітики.
Крім того, ворог продовжує штурмувати на Харківському та Борівському напрямку, проте на цих ділянках лінія фронту залишилася незмінною.
“28 січня російський блогер заявив, що тривають позиційні бої поблизу Колісниківки та Загризового (на північний схід від Борової) і що російські війська атакують із Зеленого Гаю в напрямку Борівської Андріївки (обидва на північний схід від Борової)”, – зазначили в ISW.
Нагадаємо, заяви ворога щодо окупації Дворічної 28 січня прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він заявив, що на території населеного пункту дійсно ведуться активні бойові дії, проте говорити про втрату селища “ніяких підстав немає”.
Читайте також: РФ навмисно вдарила по «швидкій» у Куп’янську: що тепер буде з медициною
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни знову стверджують, що окупували Дворічну – коментар ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 07:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) передають, що окупанти знову заявили про успіхи на Куп’янському напрямку. ".