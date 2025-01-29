РФ навмисно вдарила по “швидкій” у Куп’янську: що тепер буде з медициною

Подробиці обстрілу карети “швидкої” у Куп’янську розповів в етері нацмарафону начальник місцевої районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він назвав ранковий удар по місту “жахливим моментом”, який демонструє, що тепер у Куп’янську небезпечно перебувати будь-кому, хто опиняється у місті.

“І ця небезпека, бачимо, що вона підвищується вже з кожним днем. Тим більше, що ми бачимо, що за останні дні ворог дуже активно застосовує безпілотні летальні апарати, такі як «Молния», так само активно використовує FPV-дрони. Тобто, за останні дні можна констатувати, що воно все літає над цією зоною Приоскілля, Заоскілля. І ворог активізує певним чином свою таку роботу. Ну, і розуміємо, що ті основні напрямки, які він намагається продавлювати, і де постійно намагається штурмувати – це Дворічна, Петропавлівка, Глушківка, він так само залишає у своїх пріоритетах. Сили оборони тримають ці удари”, – сказав Канашевич.

Він також уточнив: з досвіду попередніх ударів дронами “Молния-1”, припускають, що ворог спеціально обрав в якості цілі саме “швидку”. Адже здебільшого такі дрони не промахуються і не б’ють по випадкових об’єктах.

“Наразі як працювала допомога, так і буде працювати. Але, безумовно, будемо обговорювати питання щодо посилення безпеки і посилення заходів, щоб наразі таких ситуацій більше не траплялося. Але ж водночас розуміємо, що від нас майже нічого не залежить. Якщо ворог обирає до себе таку ціль, як цивільні автівки або медики, буде важко з цим боротися. Тим не менше, будемо намагатися працювати так, щоб запобігти таким ситуаціям“, – зазначив Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, ворог ударив по Куп’янську 29 січня близько 11:45. Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджена карета “швидкої”. Також відомо про трьох постраждалих медиків. За його даними, 43-річного водія з вибуховими пораненнями госпіталізували до лікарні, а 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня отримали гостру реакцію на стрес. Тим часом у Харківській обласній прокуратурі додали, що РФ випустила по місту безпілотник “Молния-1”.